Prayagraj News: भाई को राखी बांधने मायके जा रही महिला की हादसे में मौत

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भरहा मोगलहा गांव निवासी 38 वर्षीय राजकुमारी गौतम पत्नी ज्ञान चंद्र गौतम अपने बड़े बेटे शिव गौतम के साथ बाइक से मेजा के समहन टिकुरी गांव में भाई को राखी बांधने जा रही थीं। मायके से करीब दो किलोमीटर पहले कटका पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला घायल हो गई।घटना के बाद मौके पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाइक अनियंत्रित होने से पीछे बैठी महिला के गिरने से मौत की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है।