Prayagraj News: जहरीले जंतु के डसने से महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:53 AM IST
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बसगढ़ी की पोखरा बस्ती में सोमवार को 65 वर्षीय रामकली की जहरीले जंतु के डसने से मौत हो गई। परिजनों ने डसने के बाद पहले झाड़फूंक कराई।
रामकली सोमवार दोपहर करीब तीन बजे अपने कच्चे मकान के टांड़ पर रखे झोले से मिठाई निकाल रही थीं। तभी झोले के पास छिपे किसी जहरीले जंतु ने उन्हें डस लिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वालों की सलाह पर झाड़फूंक करने वाले को बुलाया गया। 10 मिनट झाड़फूंक के बाद भी हालत नहीं सुधरी। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां मंगलवार को उनकी मौत हो गई।
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रामकली सोमवार दोपहर करीब तीन बजे अपने कच्चे मकान के टांड़ पर रखे झोले से मिठाई निकाल रही थीं। तभी झोले के पास छिपे किसी जहरीले जंतु ने उन्हें डस लिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वालों की सलाह पर झाड़फूंक करने वाले को बुलाया गया। 10 मिनट झाड़फूंक के बाद भी हालत नहीं सुधरी। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां मंगलवार को उनकी मौत हो गई।