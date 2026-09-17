Prayagraj News: बिजली कटौती से संकट में बुनकर
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:20 AM IST
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क्षेत्र में बिजली कटौती से पावरलूम कारोबारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति बाधित होने से पावरलूम नहीं चल पा रहे हैं। इसका असर बुनकरों के साथ ही मजदूरों की आमदनी पर भी पड़ रहा है। क्षेत्र के महेंद्र कुमार, नरेश चंद्र और जमील अहमद आदि ने कहा कि हर महीने बढ़े हुए बिजली बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। उप खंड अधिकारी बहादुर सिंह ने बताया कि कटौती खंड स्तर से नहीं मेन स्टेशन से की जा रही है। इस वजह से कटौती हो रही है।
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