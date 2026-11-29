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साफ-सफाई न होने के कारण मेजा रोड के सिरसा मार्ग की नाली पूरी तरह से चोक हो गई है। नाली का गंदा पानी पिछले चार माह से सड़क पर बह रहा है। पानी से उठ रही तेज दुर्गंध के कारण कस्बे के लोगों का जीना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासी दीपक शुक्ला और कारोबारी दाढ़ी बाबा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन तथा ब्लॉक कर्मियों से कई बार शिकायत की गई। इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने जल्द सफाई कराने की मांग की है।