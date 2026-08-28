प्रयागराज में जलस्तर : प्रयागराज में फिर तेजी से बढ़ रहा गंगा-यमुना का जलस्तर, तटीय इलाकों में बढ़ी चिंता

गंगा और यमुना के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नैनी में यमुना का जलस्तर 79.79 मीटर, जबकि इलाहाबाद/प्रयागराज स्टेशन पर गंगा का जलस्तर 79.42 मीटर दर्ज किया गया। वहीं एक अन्य गंगा निगरानी स्टेशन पर जलस्तर 80.54 मीटर पहुंच गया है।

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नैनी में यमुना का चेतावनी स्तर 83.74 मीटर और खतरे का निशान 84.74 मीटर है। गंगा के संबंधित स्टेशन पर भी खतरे का स्तर 84.734 मीटर दर्ज है। फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।शुक्रवार को चार घंटे के अंतराल में भी कई स्थानों पर जलस्तर बढ़ने की सूचना सामने आई। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार नैनी में यमुना, फाफामऊ और छतनाग में गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय इलाकों में सतर्कता जरूरी है। प्रयागराज में अगस्त के दौरान गंगा-यमुना के जलस्तर में तेज उतार-चढ़ाव के कारण प्रशासन पहले भी निचले इलाकों पर निगरानी बढ़ा चुका है।