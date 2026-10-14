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Prayagraj News: चौकीदारों को मिली वर्दी समेत पांच सामग्री

Wed, 14 Oct 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 14 Oct 2026 02:16 AM IST
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Watchmen received five items, including uniforms
मऊआइमा-वर्दी मिलने पर प्रफुल्लित चौकीदार
थाना परिसर में मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने करीब 40 चौकीदारों को जूता, धोती, साफा, वर्दी और स्वेटर वितरित किया। हालांकि, सामग्री मिलने के बाद भी ग्राम प्रहरियों में मानदेय को लेकर नाराजगी दिखी। शासन ने उनका मानदेय ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमाह किया है। चौकीदारों ने इसे नाकाफी बताया और मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल है। ग्राम प्रहरियों ने अपने परिजनों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा दिए जाने का स्वागत किया। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि उपलब्ध सामग्री वितरित कर दी गई है।
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