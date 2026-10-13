इलाहाबाद हाईकोर्ट: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले कथित पाकिस्तानी को सशर्त जमानत, 75 साल है उम्र

कुशीनगर के पटहेरवा थाने में सेराजुल के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना व अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी है। वह फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था। साथ ही नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी देने व प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश करने का भी आरोप है। याची 11 जून 2025 से जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की।