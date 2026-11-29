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ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद लोगों को बेहतर आवागमन की उम्मीद थी, लेकिन सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और घटिया सामग्री के इस्तेमाल कर ठेकेदार मनमानी कर रहा है।ग्राम प्रधान राम करन निषाद सहित दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है की ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितता की जा रही है। एक तरफ सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ उखड़ने लगी है।यह सड़क चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज तीन जिलों को जोड़ती है। शनिवार को ग्राम प्रधान के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण का काम बंद करा दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को घटिया निर्माण की सूचना देकर जांच कराने की मांग किया है। जेई नीरज कुशवाहा व एसडीओ मोहित राठौर से फोन पर संपर्क किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।