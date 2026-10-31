Prayagraj News: कोर में सतर्कता संगोष्ठी, ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर

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केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) में शुक्रवार को सतर्कता संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने सरकारी कार्यों में सतर्कता और मानवीय दृष्टिकोण पर जोर दिया। आयकर आयुक्त (अपील) शिव कुमार राय ने निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। उन्होंने शक्तियों की अनुसूची के अनुसार कार्य करने और निर्णय लेते समय सतर्क रहने पर जोर दिया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एसएस नेगी ने समाज और संगठन के सुचारु संचालन में सजग भूमिका को कर्तव्य बताया। प्रमुख मुख्य इंजीनियर जे सी चौरसिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में वाक्, निबंध, प्रश्नोत्तरी और बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं हुईं। महाप्रबंधक, कोर ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उप मुख्य सतर्कता अधिकारी सौरभ मिश्रा ने बैठक का संचालन किया।