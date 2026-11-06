यूपीईएसएससी : स्पेशल टीईटी की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी, 12 नवंबर तक आपत्ति का मौका

एसएससी सीजीएल टियर-वन परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी



एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल)-2026 टियर-वन परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की रिस्पांस शीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति होने पर सात नवंबर की रात नौ बजे तक ऑनलाइन चुनौती दर्ज कराई जा सकती है। सीजीएल टियर-वन परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से 28 अक्तूबर तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।



प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देना होगा



प्रत्येक प्रश्न या उत्तर को चुनौती देने के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी अन्य तरीके से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी सात नवंबर की रात नौ बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।