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हाईकोर्ट  : राज्यपाल की अभियोजन स्वीकृति को सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

Fri, 06 Nov 2026 01:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Nov 2026 01:17 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर से सपा के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एनआरएचएम घोटाले से जुड़े मामले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की ओर से दी गई अभियोजन स्वीकृति को चुनौती दी।

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MP Babu Singh Kushwaha challenges the Governor sanction for prosecution in the High Court.
बाबू सिंह कुशवाहा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर से सपा के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एनआरएचएम घोटाले से जुड़े मामले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की ओर से दी गई अभियोजन स्वीकृति को चुनौती दी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल अभियोजन शिकायत को भी चुनौती दी। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की गई है।

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मामले के अनुसार, एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2019 में गाजियाबाद की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की। हालांकि, अभियोजन स्वीकृति के लिए ईडी ने वर्ष 2025 में राज्यपाल के समक्ष प्रस्ताव भेजा। राज्यपाल ने वर्ष 2026 में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की।

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