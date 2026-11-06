प्रयागराज : धनतेरस पर बाजारों में बरसेगा धन, 400 चारपहिया और 2000 दोपहिया वाहन बिकने की उम्मीद

विज्ञापन





वहीं, बर्तन बाजार में पीतल-तांबे के पारंपरिक बर्तनों के साथ नए डिजाइन के कुकर और कढ़ाई ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। स्मार्ट टीवी और नए फीचर्स वाले फ्रिज भी पसंद बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गिफ्ट ऑफर भी दे रहे हैं। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि धनतेरस पर करीब 400 चारपहिया और लगभग 2000 दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान है। विज्ञापन



चांदी के पुराने सिक्कों की बढ़ी चमक



इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह बताते हैं कि इस बार चांदी के पुराने सिक्कों की मांग अधिक है। इनमें ब्रिटिश शासनकाल के विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के समय के सिक्के शामिल हैं। विक्टोरिया के पुराने सिक्के की कीमत करीब 3,000 रुपये और अन्य पुराने सिक्कों की कीमत 2700 रुपये तक है। वहीं, लक्ष्मी-गणेश की आकृति वाले 10 ग्राम के चांदी के सिक्के की कीमत 2,200 रुपये है। चांदी के बर्तनों के अलावा सोने के सिक्कों की भी मांग है। वहीं, बर्तन बाजार में पीतल-तांबे के पारंपरिक बर्तनों के साथ नए डिजाइन के कुकर और कढ़ाई ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। स्मार्ट टीवी और नए फीचर्स वाले फ्रिज भी पसंद बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गिफ्ट ऑफर भी दे रहे हैं। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि धनतेरस पर करीब 400 चारपहिया और लगभग 2000 दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान है।इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह बताते हैं कि इस बार चांदी के पुराने सिक्कों की मांग अधिक है। इनमें ब्रिटिश शासनकाल के विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के समय के सिक्के शामिल हैं। विक्टोरिया के पुराने सिक्के की कीमत करीब 3,000 रुपये और अन्य पुराने सिक्कों की कीमत 2700 रुपये तक है। वहीं, लक्ष्मी-गणेश की आकृति वाले 10 ग्राम के चांदी के सिक्के की कीमत 2,200 रुपये है। चांदी के बर्तनों के अलावा सोने के सिक्कों की भी मांग है।

विज्ञापन

विज्ञापन

धनतेरस से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को शहर के बाजारों में रौनक दिखी। सराफा बाजार के साथ इलेक्ट्रॉनिक और वाहन शोरूम में ग्राहकों की चहल-पहल रही। कोई सोने-चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदने में जुटा रहा तो कोई नए वाहन और घरेलू उपकरणों की जानकारी लेता नजर आया। इस बार चांदी के पुराने सिक्कों और बर्तनों की चमक बढ़ी है तो दोपहिया ई-वाहनों की मांग ने भी रफ्तार पकड़ी है। हालात यह हैं कि दोपहिया ई-वाहनों का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऑनलाइन बुकिंग पर भी एक माह बाद की डिलीवरी मिल रही है।