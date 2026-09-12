Prayagraj News: कार की टक्कर से बाइक सवार दो गंभीर, प्रयागराज रेफर

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घायलों की पहचान नेवादा मुबारकपुर गांव निवासी सच्चिदानंद मिश्रा और अजय श्रीवास्तव के रूप में हुई है। दोनों किसी काम से वीरकाजी गए थे। दोपहर करीब एक बजे दोनों बाइक से हाईवे पार कर रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर जा रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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इफको चौकी क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर प्रयागराज-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इफको गेट नंबर-1 के सामने हुआ। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने शहर रेफर कर दिया।