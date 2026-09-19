Prayagraj News: बिजली...कब आएगी-जाएगी, पता नहीं

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कौड़िहार पावर स्टेशन से कई उपकेंद्रों को बिजली मिलती है। इनमें नवाबगंज, फतेहपुर कायस्थान, शृंग्वेरपुर, सेरांवा, लालगोपालगंज और होलागढ़ शामिल हैं। बीते एक पखवाड़े से इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पटरी से उतर गई है। सुबह से शाम तक बिजली आती-जाती रहती है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। लोगों को मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। एक पखवाड़े बाद बृहस्पतिवार की रात लोगों को थोड़ी राहत मिली, जब उन्हें भरपूर नींद आई।बिजली कटौती से किसान, मजदूर और छात्रों के सामने बड़ी समस्या है। रात में बिजली न होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं।-अधिक लोड आने पर ट्रांसमिशन से बिजली आपूर्ति कनेक्शन का संदेश आता है। पहले से कुछ सुधार हुआ है। जल्द ही और सुधार की संभावना है। -जितेंद्र कुमार यादव उपखंड अधिकारी फाफामऊबिजली उपकेंद्र सिकंदरा के 85 गांवों के उपभोक्ता बिजली संकट से जूझ रहे हैं। कटौती के चलते लोगों को 4 से 6 घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। अंधेरी रात में जहां जीव जंतुओं का खतरा बढ़ा है वहीं बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है। बिजली न आने से जल निगम के पंप भी ठप पड़े हैं। जिससे पीने का पानी भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है।