Prayagraj News: जुलूस में अकीदतमंदों की रही भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:33 AM IST
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भारतगंज बारह-रबी-अव्वल जुलूस में उमड़ा जनसैलाब
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इलाके में बुधवार को जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान अकीदतमंदों की भीड़ रही। मौके पर एसडीएम अजीत प्रताप सिंह, एसीपी बृजेश पाठक, मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र शुक्ला आदि रहे। भारतगंज में बारावफात पर अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया।
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