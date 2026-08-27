Prayagraj News: जुलूस में अकीदतमंदों की रही भीड़

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इलाके में बुधवार को जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान अकीदतमंदों की भीड़ रही। मौके पर एसडीएम अजीत प्रताप सिंह, एसीपी बृजेश पाठक, मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र शुक्ला आदि रहे। भारतगंज में बारावफात पर अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया।