Prayagraj News: बंद मकान का ताला तोड़ चोरी

विज्ञापन

कस्बा के वार्ड नंबर सात दुर्गीगंज में बीती रात चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पार कर दी। पीड़ित दिलीप कुमार मौर्य अपनी ससुराल में एक रिश्तेदार के त्रियोदशाह संस्कार में शामिल होने गए थे। रात करीब 12 बजे चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ पत्नी के जेवरात समेत 30 हजार रुपये चोरी कर लिए। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे जब पीड़ित दंपती वापस लौटे तो सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका-मुआयना किया है।