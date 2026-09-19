Prayagraj News: विदेशियों को लुभाएगा संगम नगरी का समोसा

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शो में प्रदेश के जिलों के स्थानीय उत्पाद, व्यंजन और हस्तशिल्प प्रदर्शित होंगे। इसमें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़े उद्यमी हिस्सा लेंगे। सिंगापुर, जापान, अमेरिका सहित 56 देशों के मेहमान और करीब 10 लाख उत्पादक सहित लोग आएंगे।दुकानदार अमित यादव अपने समोसे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करने से खुश हैं। उनका मानना है कि इससे कारोबार को नई दिशा मिलेगी। अमित तीन प्रकार के समोसे बनाते हैं। इनमें आलू देसी घी का समोसा 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होता है। वह सामान्य आलू और मटर पनीर के समोसे भी बनाते हैं। उनका समोसा 800 रुपये प्रति किलो बिकेगा। अमित 100, 250 और 500 ग्राम की पैकिंग करेंगे।उपायुक्त उद्योग शरद टंडन ने बताया कि शो में समोसे के लिए निशुल्क स्टॉल आवंटित किया गया है। समोसे की अच्छी पैकिंग और 20 दिन तक खराब नहीं होने की विशेषता के कारण इसका चयन हुआ है। इसके लिए 10 दुकानदारों ने आवेदन किया था। संयुक्त आयुक्त उद्योग अजय कुमार चौरसिया के अनुसार, व्यापार प्रदर्शनी में मंडल से 17 प्रतिभागी शामिल होंगे।मूंज उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद, वस्त्र, सूती और खादी वस्त्र, सूखे मेवे की दुकान, गृह सज्जा, इत्र और पैकेजिंग सामग्री प्रदर्शित होगी। एमएसएमई के तहत प्रयागराज से खाद्य प्रसंस्करण रेलवे डिब्बे और लौह निर्माण हार्डवेयर भी शामिल हैं। फतेहपुर से खाद्य प्रसंस्करण आंवला और प्रतापगढ़ से दो प्रतिभागी जाएंगे। कौशाम्बी जिले से ओडीओपी के तहत खाद्य प्रसंस्करण केले के चिप्स और मुंगौरा के उत्पादक भी स्टॉल लगाएंगे।