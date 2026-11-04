Prayagraj News: आधुनिकता के दौर में भी कायम कुम्हारों की कारीगरी

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मऊआइमा के ग्राम सिंसई निवासी 65 वर्षीय भोला नाथ प्रजापति इसे पुश्तैनी व्यवसाय बताते हैं। वे इस कला को जीवित रखने का संकल्प लेते हैं। सरपताही, रमना और मऊदोस्तपुर समेत कई गांवों के कुम्हार महीनों पहले से तैयारी में जुटे हैं। इनमें रमेश चंद्र, हरी लाल और मनोहर प्रजापति जैसे कारीगर शामिल हैं।दिलीप, मुकेश, हरिशंकर और कमलेश जैसे कुम्हारों के अनुसार, दीये 50 से 100 रुपये सैकड़ा बिकते हैं। कुल्हड़ 200 से 500 रुपये सैकड़ा में उपलब्ध हैं। मुस्लिम शादियों में मिट्टी का तंदूर 800 से 1,000 रुपये तक में बिकता है। सनाहकी 400 रुपये सैकड़ा और तश्तरी 200 रुपये सैकड़ा की दर से बेची जा रही है।कारीगरों का कहना है कि मिट्टी लाने, तैयार करने और बर्तनों को पकाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन लागत के मुकाबले मुनाफा कम मिलता है। चीनी झालरों, थर्माकोल और प्लास्टिक के बर्तनों का बढ़ता प्रचलन उनके कारोबार को प्रभावित कर रहा है। बुजुर्ग कुम्हार समाज नई पीढ़ी की कम रुचि को लेकर चिंतित है। उनका मानना है कि प्रोत्साहन न मिलने पर यह पारंपरिक कला विलुप्त हो सकती है।