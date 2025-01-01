फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The auditorium swayed to the tune of Hat Ja Tau.

Prayagraj News: ‘हट जा ताऊ’ की तान पर झूम उठा सभागार

Thu, 08 Oct 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 08 Oct 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
The auditorium swayed to the tune of Hat Ja Tau.
सांस्कृतिक केंद्र में हरियाणवीलोक गायन प्रस्तुत करते लोककलाकार रामकेश जीवनपूरिया।अमर  - फोटो : shiv tripathi
हरियाणवी लोकधुनों की खनक और देसी अंदाज ने बुधवार को सांस्कृतिक केंद्र प्रेक्षागृह में ऐसा समा बांधा कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मौका था उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र व हरियाणा कला परिषद की ओर से आयोजित तीन दिवसीय त्रिवेणी कला उत्सव के समापन समारोह का।
विज्ञापन

कार्यक्रम का सबसे जीवंत क्षण तब आया, जब रामकेश जीवनपूरिया ने ‘हट जा ताऊ पाछै नै, नाचण दे जी भर कै नै’ प्रस्तुत किया। गीत की धुन शुरू होते ही दर्शक तालियों के साथ झूम उठे। इसके बाद रामकेश जीवनपूरिया ने हरियाणवी लोकगीतों की प्रस्तुति शुरू की।
विज्ञापन

समापन समारोह में केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी को ‘हरियाणा गौरव सम्मान’ प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कुलपति, राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय (ग्वालियर) के प्रो. पंडित साहित्य कुमार नाहर, हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी, केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा और कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय ने दीप जलाकर कर किया। कार्यक्रम का संचालन आकाश अग्रवाल ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed