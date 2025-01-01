Prayagraj News: ‘हट जा ताऊ’ की तान पर झूम उठा सभागार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम का सबसे जीवंत क्षण तब आया, जब रामकेश जीवनपूरिया ने ‘हट जा ताऊ पाछै नै, नाचण दे जी भर कै नै’ प्रस्तुत किया। गीत की धुन शुरू होते ही दर्शक तालियों के साथ झूम उठे। इसके बाद रामकेश जीवनपूरिया ने हरियाणवी लोकगीतों की प्रस्तुति शुरू की।समापन समारोह में केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी को ‘हरियाणा गौरव सम्मान’ प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कुलपति, राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय (ग्वालियर) के प्रो. पंडित साहित्य कुमार नाहर, हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी, केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा और कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय ने दीप जलाकर कर किया। कार्यक्रम का संचालन आकाश अग्रवाल ने किया।