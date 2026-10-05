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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Umesh Pal murder case: Mafia don Atiq's shooter Arman produced in court; a reward of ₹5 lakh has been announce

उमेश पाल हत्याकांड : माफिया अतीक के शूटर अरमान को कोर्ट में किया गया पेश, पांच लाख का घोषित है इनाम

Mon, 05 Oct 2026 04:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 04:53 PM IST
सार

Umesh Pal Hatyakand : उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर अरमान बिहारी को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला न्यायालय में पेश किया गया।

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Umesh Pal murder case: Mafia don Atiq's shooter Arman produced in court; a reward of ₹5 lakh has been announce
उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर अरमान बिहारी को कोर्ट में किया गया पेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर अरमान बिहारी को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला न्यायालय में पेश किया गया। माफिया अतीक अहमद का खास माना जाने वाले शूटर अरमान बिहारी को पुलिस ने बिहार के गया जिले की जेल से लाकर यहां विशेष न्यायाधीश एसी-एसटी एक्ट कुमार मयंक की अदालत में पेश किया। उसको यहां पर ट्रांजिल रिमांड पर लाया गया। पुलिस काफी दिनों से उसकी खोजबीन कर रही थी। पेशी के बाद उसे फिर गया जेल भेज दिया गया। 

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