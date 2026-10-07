यूपी : प्रयागराज में भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा, 2047 के लक्ष्य पर केशव मौर्य का जोर
प्रयागराज में सेवा ज्योति यात्रा के जरिए भाजपा ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का राजनीतिक संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के नेतृत्व की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन और जनसेवा का संकल्प दिलाया।
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आगामी राजनीतिक चुनौतियों और संगठन को जनसरोकारों से जोड़ने के बीच प्रयागराज में भाजपा ने ‘सेवा ज्योति यात्रा’ के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे पर आयोजित तीनों संगठनात्मक जनपदों के संयुक्त कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेवा ज्योति कलश और मशाल कार्यकर्ताओं तथा जनता को समर्पित की। कार्यक्रम के मंच से मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को भाजपा की राजनीतिक यात्रा की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की।
‘मोदी पर विश्वास करो’ के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश
मौर्य ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता के सामने वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दोहराया। सेवा ज्योति यात्रा को भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रम के तौर पर पेश करते हुए मौर्य ने जनसेवा को राजनीतिक संगठन की प्राथमिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और जनकल्याण की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों की समस्याएं भी सुनीं और प्रशासनिक अधिकारियों को उनके त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। इस तरह मंच से राजनीतिक संदेश के साथ सरकार की जनसुनवाई और जनसेवा की छवि को भी सामने रखा गया।
‘डबल इंजन’ सरकार के मॉडल को बताया राजनीतिक आधार
उप मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को एक साथ रखते हुए ‘डबल इंजन’ सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान के संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है।
उनके संबोधन में वर्ष 2047 का विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और डबल इंजन सरकार—तीनों प्रमुख राजनीतिक संदेश के रूप में उभरे। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम के जरिए भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधि को सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व से जोड़ने की कोशिश की।
संगठन की मौजूदगी ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन
कार्यक्रम में भाजपा के महानगर और यमुनापार संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन का रूप भी दिया। प्रभारी महानगर राकेश त्रिवेदी, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, सांसद प्रवीन पटेल, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक राजमणि कोल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए।