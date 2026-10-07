यूपी : प्रयागराज में भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा, 2047 के लक्ष्य पर केशव मौर्य का जोर

‘डबल इंजन’ सरकार के मॉडल को बताया राजनीतिक आधार

उप मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को एक साथ रखते हुए ‘डबल इंजन’ सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान के संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है।

उनके संबोधन में वर्ष 2047 का विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और डबल इंजन सरकार—तीनों प्रमुख राजनीतिक संदेश के रूप में उभरे। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम के जरिए भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधि को सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व से जोड़ने की कोशिश की।

संगठन की मौजूदगी ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन

कार्यक्रम में भाजपा के महानगर और यमुनापार संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन का रूप भी दिया। प्रभारी महानगर राकेश त्रिवेदी, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, सांसद प्रवीन पटेल, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक राजमणि कोल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए।