फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The Additional Director issued instructions to maintain cleanliness at the cowshed

Prayagraj News: अपर निदेशक ने गोशाला में साफ-सफाई रखने के दिए निर्देश

Sat, 12 Sep 2026 01:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 12 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
The Additional Director issued instructions to maintain cleanliness at the cowshed
सोरांव -- गौशाला का निरीक्षण करते अपर निदेशक गोधन लखनऊ व अन्य अधिकारी
अपर निदेशक गोधन लखनऊ प्रमोद कुमार सिंह ने शुक्रवार को असवां उर्फ हाजीगंज स्थित गोशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गोशाला में साफ-सफाई, गोवंशों को हरा चारा व चोकर खिलाने का निर्देश दिया। प्रमोद कुमार सिंह टीम के साथ सुबह करीब 11 बजे गोशाला पहुंचे।
विज्ञापन

उन्होंने पशु चिकित्साधिकारी को गोवंशों का समय पर स्वास्थ्य परीक्षण व आवश्यकतानुसार इलाज सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने गोपालकों को गोवंशों की बेहतर देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया। गोशाला में चारे का पर्याप्त भंडार रखने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर अपर निदेशक प्रयागराज मंडल डॉ. एसके मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशुधन डॉ. एसएन यादव, डॉ. रेवती प्रसाद और अयोध्या प्रसाद कनौजिया आदि रहे।
विज्ञापन

डॉ. आनन्द को गौ सेवा आयोग का सदस्य बनाए जाने पर खुशी
डॉ. आनन्द चौबे को गौ सेवा आयोग का सदस्य बनाए जाने पर समर्थकों ने खुशी जताई है। जिला पंचायत सदस्य आरती यादव और भाजपा नेता श्यामराज यादव ने समर्थकों संग मिठाई बांट खुशी जताई है। श्यामराज ने कहा कि डॉ. आनन्द चौबे गौवंश संरक्षण एवं गौ सेवा के क्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुड़िया सिंह जनपदीय गो संरक्षण समिति की नामित सदस्य मनोनीत
उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग लखनऊ के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गुड़िया सिंह को जनपदीय गो संरक्षण समिति प्रयागराज का नामित सदस्य मनोनीत किया है। गुड़िया सिंह सैदाबाद ब्लॉक के गनेशीपुर बनपुकरा गांव की निवासी हैं। उन्हें गो सेवा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वह भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। इस मौके पर महेशचंद्र पांडेय, संतोष शुक्ला, धनंजय पांडेय, हीरेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह ने बधाई दी है।

सोरांव -- गौशाला का निरीक्षण करते अपर निदेशक गोधन लखनऊ व अन्य अधिकारी

सोरांव -- गौशाला का निरीक्षण करते अपर निदेशक गोधन लखनऊ व अन्य अधिकारी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed