प्रयागराज: यूपी बोर्ड मुख्यालय के गेट पर टीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विज्ञान के बराबर पद दिए जाने की मांग
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 01:19 PM IST
सार
टीजीटी अभ्यर्थी यूपी बोर्ड मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां वे बड़ी संख्या में इक्ट्ठा हुए हैं। टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान को विज्ञान के बराबर पद दिए जाने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा चयन आयोग से हस्तक्षेप चाहते हैं।
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ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की भर्ती में जीव विज्ञान को विज्ञान के बराबर पद दिये जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रविवार सुबह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मंगलवार को दोपहर में उनकी संख्या अच्छी हो चुकी है। इस दौरान शिक्षा चयन आयोग से भी हस्तक्षेप की मांग की गई है।
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