फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   TGT aspirants protest in Prayagraj and demand parity for Biology with Science posts

प्रयागराज: यूपी बोर्ड मुख्यालय के गेट पर टीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विज्ञान के बराबर पद दिए जाने की मांग

Tue, 08 Sep 2026 01:19 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 01:19 PM IST
सार

टीजीटी अभ्यर्थी यूपी बोर्ड मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां वे बड़ी संख्या में इक्ट्ठा हुए हैं। टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान को विज्ञान के बराबर पद दिए जाने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा चयन आयोग से हस्तक्षेप चाहते हैं।

विज्ञापन
TGT aspirants protest in Prayagraj and demand parity for Biology with Science posts
प्रयागराज में टीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की भर्ती में जीव विज्ञान को विज्ञान के बराबर पद दिये जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रविवार सुबह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मंगलवार को दोपहर में उनकी संख्या अच्छी हो चुकी है। इस दौरान शिक्षा चयन आयोग से भी हस्तक्षेप की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed