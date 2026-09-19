Prayagraj News: हादसे में घायल किशोर की मौत

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घूरपुर थाना अंतर्गत कांटी गांव निवासी राममिलन का रंजीत बृहस्पतिवार शाम कोटे से गल्ला लेने जा रहा था। पीछे से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उसकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इससे रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल से प्रयागराज रेफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंजीत कक्षा 11 का छात्र था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। देर शाम सुजावन देवघाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया।

कांटी गांव में स्कॉर्पियो की टक्कर से घायल रंजीत (16) की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया।