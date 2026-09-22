Prayagraj News: दो बाइक की टक्कर में किशोर की मौत, साथी गंभीर

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सरायइनायत क्षेत्र के बदनामा गांव निवासी रोशन कुमार भारतीय (16) रविवार शाम को उतरांव के मर्दापुर में मेले में गया था। देर होने के कारण वह अपनी मौसी के घर रुक गया था। सोमवार को सुबह वह अपने साथी राजू और विनय के साथ बाइक से घर लौट रहा था। वह धनसीपुर गांव के सामने पहुंचा कि विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दुर्घटना में रोशन कुमार भारतीय और राजू गंभीर रूप से घायल हो गए, विनय को भी चोटें आई हैं। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजू का स्वरूपरानी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसकी भी हालत गंभीर है।

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धनसीपुर गांव के सामने नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर सोमवार को सुबह दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक किशोर की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे युवक को भी चोटें आई है।