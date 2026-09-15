Prayagraj News: हिंदी दिवस पर शिक्षकों को किया सम्मानित

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लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज धरवारा में सोमवार को हिंदी दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य डॉ. संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि हिंदी को राजभाषा का सम्मान तो प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रभाषा का गौरव मिलना अभी बाकी है। इस अवसर पर हिंदी शिक्षक संतोष शुक्ल और श्रीकृष्ण त्रिपाठी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान स्टाफ सहित विद्यार्थी मौजूद रहे।