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जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति विवाद और कार्यालयों में गलत बर्ताव के मामले सामने आए। रहाटकर ने दो गंभीर मामलों में पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इनमें एक नाबालिग से संबंधित पॉक्सो अधिनियम का मामला और दूसरा अपहरण का मामला था।उन्होंने कहा कि प्रयागराज के वन स्टॉप सेंटर में गड़बड़ियों से संबंधित शिकायतों की जांच कराई जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय और संवेदनशीलता के साथ महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करें।इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और सदस्य गीता विश्वकर्मा भी उपस्थित रहीं। साथ ही अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह, प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह और जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।जनसुनवाई के बाद रहाटकर ने जिले के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। रहाटकर ने कहा कि साल 2030 तक बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए।