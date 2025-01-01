Prayagraj News: जलस्तर बढ़ने पर सुजावनदेव मंदिर का कपाट बंद

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यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुजावन देव मंदिर के कपाट को सोमवार को बंद कर दिया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी ज्ञान गोस्वामी ने बताया कि अब यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद ही मंदिर में दर्शन हो सकेंगे। यमुना का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में मंदिर तक जाने वाली नाव को नदी के बहाव के कारण मंदिर के पास लगाना मुश्किल है।