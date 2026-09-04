प्रयागराज  : चीनी के दाम गिरे पर आटा-मैदा और तेल महंगा, अधिकारियों का स्टाक पर नजर

बाजार में बृहस्पतिवार को चीनी की कीमत में कमी दर्ज की गई है। फुटकर में इसकी कीमत 65 से 68 रुपये प्रति किलो रही, हालांकि आटा, मैदा और सूजी सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। शासन ने थोक विक्रेताओं को 4,000 क्विटंल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखने का निर्देश दिया था। यह व्यवस्था 30 नवंबर तक लागू की गई है। इसके बाद चीनी के दामों में उछाल आया था। इन विक्रेताओं को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्हें नियमित रूप से हर शुक्रवार को चीनी के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। जिले में चीनी के छह थोक विक्रेता हैं।

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