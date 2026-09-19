फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Students at MNNIT to prepare for placements; will learn coding and AI.

Prayagraj News: एमएनएनआईटी में प्लेसमेंट के लिए तैयार होंगे विद्यार्थी, सीखेंगे कोडिंग और एआई

Sat, 19 Sep 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 19 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Students at MNNIT to prepare for placements; will learn coding and AI.
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी (एमएनएनआईटी) में छात्रों को प्लेसमेंट और तकनीकी इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए दो विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम 60 घंटे का होगा।
विज्ञापन

इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन हब एमएनएनआईटी फाउंडेशन (आईआईएचएमएफ) की ओर से ‘डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स फॉर प्लेसमेंट’ और ‘प्रोग्रामिंग मशीन्स फॉर एआई’ नाम से दो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
विज्ञापन

प्रत्येक पाठ्यक्रम की फीस 2950 रुपये निर्धारित की गई है। पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। कक्षाएं 10 अक्तूबर से शुरू होंगी। सीमित सीटों के कारण छात्रों को जल्द पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पहले कार्यक्रम में डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कोडिंग लॉजिक, समस्या समाधान और तकनीकी इंटरव्यू की तैयारी पर जोर रहेगा। वहीं, दूसरे कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वास्तविक जीवन में एआई के उपयोग की बुनियादी समझ विकसित कराई जाएगी। संवाद
शनिवार-रविवार को कैंपस में प्रोजेक्ट वर्क
कार्यक्रमों की खासियत इनका प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्वरूप है। शनिवार और रविवार को एमएनएनआईटी परिसर में ऑफलाइन प्रोजेक्ट और समस्या समाधान सत्र आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को हैंड्सऑन एक्सरसाइज और वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित कार्य भी कराया जाएगा।

विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी देने के बजाय उन्हें वास्तविक समस्याओं पर काम करने और अपने तकनीकी कौशल को व्यवहार में उतारने का अवसर देना कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इससे विद्यार्थी प्लेसमेंट और बदलती तकनीकी जरूरतों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। -डॉ. राम कुमार मिश्रा, सीईओ, आईआईएचएमएफ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed