Prayagraj News: पानी जमा, मच्छर बढ़े... बीमारी से बचाव के लिए धनराशि का इंतजार

विज्ञापन



क्षेत्र के ग्राम प्रधान यशवंत यादव, पंधारी लाल और राकेश कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। यह रकम ग्राम प्रधान और एएनएम के संयुक्त खाते में भेजी जाती थी। विज्ञापन

इसी धनराशि से मानसून से पहले जलभराव वाले स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर और मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव कराया जाता था। समय से छिड़काव होने से मच्छरों के प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद मिलती थी। क्षेत्र के ग्राम प्रधान यशवंत यादव, पंधारी लाल और राकेश कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। यह रकम ग्राम प्रधान और एएनएम के संयुक्त खाते में भेजी जाती थी।इसी धनराशि से मानसून से पहले जलभराव वाले स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर और मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव कराया जाता था। समय से छिड़काव होने से मच्छरों के प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद मिलती थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

गांवों में बारिश का पानी अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कहीं नालियों में पानी जमा है तो कहीं खाली स्थानों पर जलभराव से गंदगी पसरी है। इसके बावजूद 67 ग्राम पंचायतों में मच्छररोधी दवा और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के लिए धनराशि नहीं पहुंची है।