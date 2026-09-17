रेलवे : त्योहारों पर प्रयागराज से तिरुनेलवेली के लिए विशेष ट्रेन, दक्षिण भारत जाने वालों को मिलेगी राहत
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Sep 2026 07:34 PM IST
सार
उत्तर मध्य रेलवे (आगामी ) आगामी त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के लिए विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। 04171/04172 प्रयागराज-तिरुनेलवेली ट्रेन कुल 21 कोचों के साथ चार-चार फेरों में चलेगी।
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विस्तार
उत्तर मध्य रेलवे (आगामी ) आगामी त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के लिए विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। 04171/04172 प्रयागराज-तिरुनेलवेली ट्रेन कुल 21 कोचों के साथ चार-चार फेरों में चलेगी।
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यह विशेष ट्रेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेगी। इससे लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी। ट्रेन में एक एसी तृतीय, बारह स्लीपर, छह सामान्य श्रेणी तथा दो एसएलआर/डी कोच शामिल हैं।
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एनसीआर के सीपीआरओ डाॅ. शिवम शर्मा ने बताया कि गाड़ी संख्या 04171 प्रयागराज से 19 सितंबर से 10 अक्तूबर तक प्रत्येक शनिवार रात 10:20 बजे प्रस्थान करेगी। यह सोमवार दोपहर 01:15 बजे तिरुनेलवेली पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 04172 तिरुनेलवेली से 21 सितंबर से 12 अक्तूबर तक प्रत्येक सोमवार रात 11:30 बजे रवाना होगी।
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यह बृहस्पतिवार को भोर में 03:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। मार्ग में मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, चंद्रपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, कोविलपट्टी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा।