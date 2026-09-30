प्रयागराज : समाजवादी नेता रामगोविंद चौधरी की अस्थियां संगम में विसर्जित, सपाइयों ने दी श्रद्धांजलि
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 04:18 PM IST
सार
समाजवादी नेता, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्व. राम गोविंद चौधरी की अस्थियां आज़ संगम में विसर्जित की गईं।स्थानीय सपा जनों ने भी उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
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विस्तार
समाजवादी नेता, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्व. राम गोविंद चौधरी की अस्थियां आज़ संगम में विसर्जित की गईं।स्थानीय सपा जनों ने भी उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्व चौधरी जी की अस्थियां आज़ उनके परिजनों ने विधि विधान से संगम में विसर्जित किया।
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इस मौके पर सपा महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन, महासचिव रविंद्र यादव, विश्राम चौधरी, लालबाबू चौधरी, सुनील मौर्य, कृष्णमूर्ति यादव,राम बचन यादव, नीरज सिंह, हरेंद्र सिंह, मृगराज सिंह,तारिक सईद अज्जू, अखिलेश गुप्ता, आदिल हमजा, देवीलाल यादव, अंजीत सिंह, दिलीप सोनकर, सऊद, राघवेंद्र, विजय, श्रवण, सुनील, नीरज पटेल, जय भारत, महेंद्र निषाद, प्रभात यादव, संतोष यादव, अवनीश यादव, अजीत, विकास आदि मौजूद रहे।
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