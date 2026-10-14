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Prayagraj News: झोपड़ी में गांजे की पुड़िया बना रहा तस्कर एएनटीएफ की गिरफ्त में

Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
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Smuggler preparing packets of cannabis in a hut arrested by ANTF.
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने दारागंज के पूरा पड़ाइन झोपड़पट्टी से सप्पू जायसवाल को गिरफ्तार किया है। वह झोपड़ी में गांजे की पुड़िया तैयार कर रहा था। पुलिस ने मौके से करीब 11 लाख रुपये का 22.85 किग्रा गांजा बरामद किया।
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एएनटीएफ के उपनिरीक्षक सत्येंद्र प्रधान ने बताया कि झोपड़ी में गांजा रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वह एसआई विनोद कुमार, सत्येश राय, शशि प्रकाश, आशीष यादव और नीरज पांडेय के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने झोपड़ी की घेराबंदी कर तलाशी ली। इस दौरान एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैलियों में गांजा भरता मिला। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से एक मोबाइल फोन और 360 रुपये भी जब्त किए गए। तलाशी में एक बोरी से गांजे के 21 पैकेट, प्लास्टिक की 80 और कागज की 75 पुड़िया बरामद हुईं।
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एएनटीएफ की पूछताछ में आरोपी ने बुन्नू उर्फ गप्पू का नाम बताया। आरोपी ने खुलासा किया कि बुन्नू उर्फ गप्पू गांजा लाकर देता था और दोनों मिलकर उसे तौलकर पुड़िया बनाते थे। बुन्नू तैयार पुड़िया लेकर चला जाता था, जबकि आरोपी उसके आने का इंतजार कर रहा था। मामले में एक अन्य आरोपी बुन्नू उर्फ गप्पू की तलाश जारी है।
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