फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Sewage water accumulates on Kaudihar CHC Road; residents facing inconvenience

Prayagraj News: कौड़िहार सीएचसी मार्ग पर सीवर का पानी जमा, लोग परेशान

Wed, 14 Oct 2026 02:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 14 Oct 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Sewage water accumulates on Kaudihar CHC Road; residents facing inconvenience
फोटो नवाबगंज 01 कौड़िहार सीएचसी मार्ग पर जल भराव
कौड़िहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों और राहगीरों को आवागमन में मुश्किल हो रही है। सड़क पर करीब 20 मीटर तक जलभराव है, जिसे पार करने में दिक्कतें आती हैं। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने जल निकासी की नाली नहीं बनाई है। इसी कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर इकट्ठा हो रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, लंबे समय से पानी जमा होने से बस्ती के लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी जलभराव से आवागमन में परेशानी की बात स्वीकार की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed