Prayagraj News: रेलवे क्रॉसिंग पर लगा भीषण जाम, स्टेशन पर खड़ी रही मालगाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 27 Nov 2026 02:29 AM IST
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बृहस्पतिवार शाम प्रयाग-ऊंचाहार रेल मार्ग पर 15सी निंदूरा रेलवे फाटक पर भीषण जाम लग गया। क्रॉसिंग खुलते ही जल्दबाजी में वाहन आड़े-तिरछे फंस गए, जिससे आवागमन बाधित हुआ।
स्थानीय निवासियों अबरार अहमद, अनंतराम गौतम और लालजी सरोज के अनुसार, जाम की समस्या रोजमर्रा की हो गई है। इसी दौरान एक मालगाड़ी को भी स्टेशन पर रोकना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक आशीष मौर्य ने बताया कि मालगाड़ी रोकने का जाम से कोई संबंध नहीं था।
इकहरी रेलवे लाइन के सख्त परिचालन नियम हैं। एक ट्रेन के सुरक्षित पहुंचने तक दूसरी को लाइन क्लियर नहीं मिलती। क्रॉसिंग पर जाम से स्थायी समाधान के लिए रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है। सेतु निगम ने पिछले दिनों स्थलीय निरीक्षण भी किया था, लेकिन आगे की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में है।
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स्थानीय निवासियों अबरार अहमद, अनंतराम गौतम और लालजी सरोज के अनुसार, जाम की समस्या रोजमर्रा की हो गई है। इसी दौरान एक मालगाड़ी को भी स्टेशन पर रोकना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक आशीष मौर्य ने बताया कि मालगाड़ी रोकने का जाम से कोई संबंध नहीं था।
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इकहरी रेलवे लाइन के सख्त परिचालन नियम हैं। एक ट्रेन के सुरक्षित पहुंचने तक दूसरी को लाइन क्लियर नहीं मिलती। क्रॉसिंग पर जाम से स्थायी समाधान के लिए रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है। सेतु निगम ने पिछले दिनों स्थलीय निरीक्षण भी किया था, लेकिन आगे की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में है।
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