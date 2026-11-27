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स्थानीय निवासियों अबरार अहमद, अनंतराम गौतम और लालजी सरोज के अनुसार, जाम की समस्या रोजमर्रा की हो गई है। इसी दौरान एक मालगाड़ी को भी स्टेशन पर रोकना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक आशीष मौर्य ने बताया कि मालगाड़ी रोकने का जाम से कोई संबंध नहीं था।इकहरी रेलवे लाइन के सख्त परिचालन नियम हैं। एक ट्रेन के सुरक्षित पहुंचने तक दूसरी को लाइन क्लियर नहीं मिलती। क्रॉसिंग पर जाम से स्थायी समाधान के लिए रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है। सेतु निगम ने पिछले दिनों स्थलीय निरीक्षण भी किया था, लेकिन आगे की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में है।