{"_id":"6279623d532cd513ea6fd55d","slug":"separate-market-will-be-made-for-women-in-the-city-the-cost-will-be-close-to-80-crores","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज : शहर में महिलाओं के लिए बनेगा अलग बाजार, 80 करोड़ के करीब आएगी लागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 10 May 2022 12:19 AM IST