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प्रयागराज : ड्यूटी के लिए निकले साधन सहकारी समिति के सचिव लापता, कोरांव थाने में गुमशुदगी दर्ज

Mon, 31 Aug 2026 07:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 31 Aug 2026 07:17 PM IST
सार

ड्यूटी के लिए घर से निकले साधन सहकारी समिति मझगवा के सचिव संतोष कुमार सिंह लापता हो गए। उनका पता नहीं चला ना वह दफ्तर पहुंचे नहीं घर लौटे परिजनों ने कुरान थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

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Secretry of sadhan sahkari samiti missing in koraon prayagraj fir lodge
संतोष कुमार सिंह। - फोटो : संवाद

विस्तार
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ड्यूटी के लिए घर से निकले साधन सहकारी समिति मझगवा के सचिव संतोष कुमार सिंह लापता हो गए। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार गुमशुदगी की घटना 30 अगस्त 2026 को शाम करीब 4:20 बजे की दर्ज की गई है। 

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पुलिस रिकॉर्ड में लापता व्यक्ति की पहचान सत्यपाल कुमार सिंह के रूप में दर्ज है। उनकी उम्र 58 वर्ष है। रिपोर्ट में उनका पता ग्राम मझिगवां, कोरांव क्षेत्र, प्रयागराज दर्ज किया गया है। 

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रिपोर्ट के मुताबिक लापता व्यक्ति की पहचान के लिए उनकी शारीरिक विशेषताएं भी दर्ज की गई हैं। उनका रंग गेहुँआ, कद करीब 152.4 से 175.26 सेंटीमीटर के बीच तथा आंखों का रंग नीला दर्ज है। रिपोर्ट में मूंछ और दाढ़ी से संबंधित पहचान चिह्न भी दर्ज हैं। 

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पुलिस ने गुमशुदगी का पंजीकरण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में संबंधित जांच अधिकारी के रूप में उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक आशीष कुमार यादव का नाम दर्ज है। 

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