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प्रयागराज : अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाला शेरा पांच माह के लिए जिला बदर, दर्ज हैं 45 मुकदमे

Mon, 31 Aug 2026 05:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 31 Aug 2026 05:29 PM IST
सार

बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में सामने आए शेरा उर्फ शाहरुख के खिलाफ कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस आयुक्त की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत शेरा को पांच माह के लिए कमिश्नरेट प्रयागराज की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।

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Shera, who threatened actor Salman Khan, banished from the district for five months; 45 cases registered
सलमान खान, फिल्म अभिनेता। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में सामने आए शेरा उर्फ शाहरुख के खिलाफ कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस आयुक्त की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत शेरा को पांच माह के लिए कमिश्नरेट प्रयागराज की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।

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शेरा उर्फ शाहरुख शाहगंज थाना क्षेत्र के दायराशाह अजमल का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ प्रयागराज कमिश्नरेट और लखनऊ के विभिन्न थानों में कुल 45 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें साथियों के साथ घर में घुसकर मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, गंभीर चोट पहुंचाने, रंगदारी मांगने, लूट, अवैध हथियार और विस्फोटक पदार्थ रखने तथा नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़े मामले शामिल हैं।
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अपर पुलिस आयुक्त विजय ढुल की अदालत ने अभियोजन और प्रतिपक्ष की दलीलें सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शेरा को पांच माह के लिए प्रयागराज की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक जिला बदर की अवधि में उसके प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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