{"_id":"6277f3db15ef995fb141b5da","slug":"sales-of-bulldozers-increased-in-yogi-sarkar-2-were-counted-earlier-now-this-number-has-become-so","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"असर : योगी सरकार -2 में बढ़ी बुलडोजर की बिक्री, पहले गिनती के थे, अब इतनी हो गई संख्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 09 May 2022 07:16 AM IST