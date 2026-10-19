यूपीपीएससी : आयोग के परिसर में योग और विवेकानंद का संदेश, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने किया योगपीठम उद्घाटन

न्यायपालिका और चयन संस्थाओं की बुनियाद है लोक विश्वास

आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका और चयन संस्थाओं के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों की बुनियाद लोक विश्वास है। न्यायपालिका नागरिकों को न्याय का भरोसा देती है, जबकि चयन संस्थाएं समान अवसर के संवैधानिक विश्वास को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से ही संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा कायम रहता है। आयोग का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देकर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

संग्रहालय और शौर्य स्थल का भी किया निरीक्षण

कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने आयोग परिसर स्थित बोधि संगम, कल्पवृक्ष संग्रहालय और हल्दीघाटी शौर्य स्थल का निरीक्षण किया। बोधि संगम को अभ्यर्थियों के आत्मचिंतन के लिए विकसित किया गया है। वहीं, कल्पवृक्ष संग्रहालय में भवन की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है।



हल्दीघाटी शौर्य स्थल पर दांडी मार्च की प्रतिकृति, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां और अशोक स्तंभ परिसर की ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय पहचान को दर्शाते हैं। इन स्थलों के माध्यम से अभ्यर्थियों को देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है।राहुल चतुर्वेदी, अजीत सिंह और राजीव लोचन मेहरोत्रा सहित अन्य न्यायमूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी तथा आयोग के सदस्य और कर्मचारी उपस्थित रहे।