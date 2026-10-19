प्रयागराज : दुर्गा पूजा बारवारी में विशेष मुहूर्त में हुई संधि पूजा, आराधना में गूंजे जयकारे

क्या है संधि पूजा



संधि पूजा दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि के संधिकाल (यानी जिस समय अष्टमी तिथि समाप्त होती है और नवमी तिथि शुरू होती है, उसके ठीक अंतिम 24 मिनट और शुरुआती 24 मिनट यानी कुल 48 मिनट) के दौरान की जाती है। इस समयावधि को 'संधि काल' कहा जाता है।



पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब माँ दुर्गा चंड और मुंड असुरों का वध करने के बाद महिषासुर का वध कर रही थीं, तब अष्टमी और नवमी के संधिकाल के दौरान ही उन्होंने अपनी शक्ति का विशेष विस्तार किया था। इसे मां दुर्गा की शक्ति, पराक्रम और महिषासुर पर उनकी विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।



इस अनुष्ठान में विधि-विधान, हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस विशेष मुहूर्त में की गई आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है।