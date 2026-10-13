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Prayagraj News: कौड़िहार सीएचसी में वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम के मरीजों की भीड़

Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 13 Oct 2026 02:26 AM IST
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Rush of patients with viral fever and cold/flu at Kaudihar CHC
फोटो नवाबगंज 02 सीएचसी कौड़िहार में मरीजों की लगी कतार
मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़िहार में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
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सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 305 के पार पहुंच गई। यहां आने वाले अधिकांश मरीज वायरल बुखार, तेज खांसी और गले की खराश से पीड़ित हैं। चिकित्सकों के अनुसार, वायरल बुखार के मरीजों को साधारण दवाइयां से भी कई दिन राहत नहीं मिल रही है।

सीएचसी कौड़िहार के अधीक्षक अमरेश वर्मा ने बताया कि यह मौसम सेहत के लिए संवेदनशील है। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी। अमरेश वर्मा ने एंटीबायोटिक दवाओं के अलावा नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारा करने को फायदेमंद बताया। दिनचर्या और खान-पान में सावधानी के साथ सुबह-शाम ठंड से बचाव भी जरूरी है।
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