Prayagraj News: कौड़िहार सीएचसी में वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम के मरीजों की भीड़

सोमवार को अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 305 के पार पहुंच गई। यहां आने वाले अधिकांश मरीज वायरल बुखार, तेज खांसी और गले की खराश से पीड़ित हैं। चिकित्सकों के अनुसार, वायरल बुखार के मरीजों को साधारण दवाइयां से भी कई दिन राहत नहीं मिल रही है।सीएचसी कौड़िहार के अधीक्षक अमरेश वर्मा ने बताया कि यह मौसम सेहत के लिए संवेदनशील है। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी। अमरेश वर्मा ने एंटीबायोटिक दवाओं के अलावा नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारा करने को फायदेमंद बताया। दिनचर्या और खान-पान में सावधानी के साथ सुबह-शाम ठंड से बचाव भी जरूरी है।