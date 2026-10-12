{"_id":"6acc0006aa86b0354506bc27","slug":"roadside-bravado-car-collides-with-two-bikes-driver-attempts-to-run-over-police-when-stopped-allahabad-news-c-3-ald1024-995439-2026-10-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj News: दबंगई ऑन रोड...दो बाइकों से टकराई कार, रोकने पर पुलिस पर चढ़ाने का प्रयास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Prayagraj News: दबंगई ऑन रोड...दो बाइकों से टकराई कार, रोकने पर पुलिस पर चढ़ाने का प्रयास

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 12 Oct 2026 03:00 AM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 03:00 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

