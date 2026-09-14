Prayagraj News: लखनऊ राजमार्ग पर गोवंशों से दुर्घटना का खतरा

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तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक उनके आने से चालकों को बचाव करना पड़ता है। कई बार वाहन चालक संतुलन खोने से बाल-बाल बचते हैं। रात में अंधेरे के कारण सड़क पर बैठे गोवंश दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मांग की है। खंड विकास अधिकारी लीलाधर शुक्ल ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारियों को गोशालाओं में गोवंशों को निरुद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका उद्देश्य है कि कोई भी गोवंश खुले में न घूमे।

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लखनऊ राजमार्ग के सम्हई, रेरुआ बाजार और मंसूराबाद बाईपास पर गोवंशों का जमावड़ा राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।