सिंगरौर क्षत्रिय स्वाभिमान संगठन के बैनर तले शनिवार को करछना क्षेत्र के अकोढा में सामाजिक क्षत्रिय एकता एवं सद्भावना मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों पर अंकुश लगाने और हर परिस्थिति में साथ रहने पर जोर दिया। शिक्षा, संस्कार और आपसी सहयोग को ही समाज की असली ताकत है। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजयराज सिंह, राणा प्रदीप सिंह, सतीश सिंह, अक्षय सिंह सेंगर, राजेश्वर सिंह, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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