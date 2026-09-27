Prayagraj News: कुत्तों और बंदरों का उत्पात, ओपीडी में पहुंचे 58 मरीज

विज्ञापन



बीते दिनों बुदौना में एक बंदर ने लोगों को जीना हराम कर दिया। गांव निवासी कुंजन चौरसिया ने बताया कि बंदरों के डर से महिलाएं व बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे। वन विभाग को सूचना दी गई लेकिन टीम गांव नहीं आई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमरेश वर्मा ने बताया कि कुत्ता व बंदर काटने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

विज्ञापन

बदलते मौसम में कुत्तों और बंदरों का उत्पात है। पिछले दो दिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़िहार में इनके हमले में घायल होने वालों की संख्या बढ़ी है। शनिवार को 58 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगाने पहुंचे। पिछले सप्ताह की अपेक्षा इसी हफ्ते 20 से 25 फीसदी का इजाफा हुआ है।