फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ramlila begins with a procession featuring the 'Karna Ghoda' and tableaux

Prayagraj News: कर्ण घोड़ा और झांकियों के जुलूस के साथ रामलीला शुरू

Mon, 12 Oct 2026 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 12 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Ramlila begins with a procession featuring the 'Karna Ghoda' and tableaux
मऊआइमा नगर पंचायत क्षेत्र में रविवार को देर शाम निकला कर्ण घोड़ा का जुलूस
नगर पंचायत मऊआइमा में रविवार देर शाम कर्ण घोड़ा और आकर्षक झांकियों का जुलूस निकला। इसके साथ ही ऐतिहासिक रामलीला का धूमधाम से शुभारंभ हुआ।
विज्ञापन

यह जुलूस सदर बाजार से शुरू होकर नगर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरा। जुलूस नाटी इमली, चुनौंटा कुआं, मोहल्ला कोट और गंजिया बाजार होते हुए रामबाग पहुंचा। रामबाग में विधि-विधान से मुकुट पूजा की गई। पूजा के बाद रामलीला का मंचन शुरू हुआ। रामलीला समिति के तत्वावधान में निकले इस जुलूस में डीजे और गाजे-बाजे शामिल थे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सचिन साहू, मुख्य संरक्षक निमिष खत्री, महामंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद और सभासद रवि साहू उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed