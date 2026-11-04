रेलवे : त्योहारों पर रेलवे ने बढ़ाए स्पेशल ट्रेनों के फेरे, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल
रेलवे प्रशासन ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार का निर्णय लिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 01043 अब 24 नवंबर तक और समस्तीपुर से एलटीटी (01044) 26 नवंबर तक एक-एक अतिरिक्त फेरा लगाएगी।
विस्तार
रेलवे प्रशासन ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार का निर्णय लिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 01043 अब 24 नवंबर तक और समस्तीपुर से एलटीटी (01044) 26 नवंबर तक एक-एक अतिरिक्त फेरा लगाएगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या 01051 के फेरे 25 व 26 नवंबर तक और वाराणसी से एलटीटी (01052) के फेरे 26 व 27 नवंबर तक बढ़ाए गए हैं।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ (01123/01124) स्पेशल ट्रेन को 22 से 29 नवंबर के बीच दो अतिरिक्त फेरों के लिए विस्तारित किया गया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दानापुर (01143) स्पेशल ट्रेन 22 से 29 नवंबर तक और दानापुर-एलटीटी (01144) 23 से 30 नवंबर तक आठ-आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी। हडपसर-गाजीपुर सिटी (01431/01432) स्पेशल ट्रेन के फेरों को भी 24 से 29 नवंबर के बीच दो-दो फेरों के लिए बढ़ा दिया गया है।
सूबेदारगंज होकर चलेंगी दो जोड़ी त्योहार विशेष ट्रेनें
छठ और दिवाली के लिए आनंद विहार से सबौर और नई दिल्ली से हावड़ा के बीच दो जोड़ी विशेष आरक्षित ट्रेनें चलेंगी। इनका सूबेदारगंज स्टेशन पर ठहराव होगा। पहली विशेष ट्रेन (04066) आनंद विहार टर्मिनल-सबौर स्पेशल छह, सात, 11 और 12 नवंबर को आनंद विहार से चलेगी। ट्रेन दोपहर 3:45 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी और 3:50 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।
वापसी में गाड़ी (04065) सबौर-आनंद विहार टर्मिनल विशेष ट्रेन सात, आठ, 12 एवं 13 नवंबर को सबौर से प्रस्थान करेगी, जो देर रात 11:45 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। यहां से 11:50 बजे आनंद विहार रवाना होगी। दूसरी गाड़ी (04054) नई दिल्ली-हावड़ा आरक्षित विशेष एक्सप्रेस पांच, सात, 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली से रवाना होगी। ट्रेन अगली सुबह 06:10 बजे सूबेदारगंज आएगी और 06:15 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी (04053) हावड़ा-नई दिल्ली विशेष एक्सप्रेस छह, सात, नौ, 13 एवं 14 नवंबर को हावड़ा से चलेगी। यह शाम 06:40 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी और 06:45 बजे नई दिल्ली रवाना होगी।