Railway: प्रयागराज समेत 21 स्टेशनों पर अनिवार्य हुआ रेलनीर, स्टाक न होने पर ही रख सकेंगे दूसरा ब्रांड

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने यात्रियों की सेहत और सफर के दौरान स्वच्छ जल की अहम जरूरत को देखते हुए प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, झांसी, ग्वालियर और आगरा कैंट जैसे 21 प्रमुख स्टेशनों पर रेल नीर की उपलब्धता अनिवार्य कर दी है । जिन 21 स्टेशनों पर रेल नीर अनिवार्य किया गया है उसमें मथुरा जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, अलीगढ़ जंक्शन, इटावा जंक्शन, उरई, मानिकपुर जंक्शन, टूंडला जंक्शन, मिर्जापुर जंक्शन, ललितपुर, खजुराहो आदि के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं।

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अगर किन्हीं कारणों से रेल नीर उपलब्ध नहीं है तो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के 11 ब्रांडों को रेलवे ने अपनी सूची में जगह दी है। इसके साथ ही यात्रियों को बेहद किफायती दरों पर शुद्ध आरओ पानी मुहैया कराने के लिए इन 21 चुनिंदा स्टेशनों पर 137 वाटर वेंडिंग मशीनें भी हैं। एनसीआर के सीनियर पीआरओ डाॅ. अमित मालवीय ने कहा कि सूचना मिली थी कि गैर अधिकृत ब्रांड का पानी कुछ वेंडर यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से एनसीआर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ रेलनीर ही अनिवार्य रूप से स्टेशनों पर बेचा जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकृत ब्रांड के पानी भी एनसीआर की सूची में शामिल हैं।